Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. Едва ли они связывают свою судьбу с неонацизмом, подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят, считает помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев уверен, что подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. А Россия уважает волеизъявление народа, как видно по опыту вхождения в ее состав Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, напомнил глава Морской коллегии агентству ТАСС.

Одесса была основана российской императрицей Екатериной II. Со дня своего основания, на протяжении двух столетий этот город был форпостом России на Черном море, занимал одно из ведущих мест в стране по количеству населения и уровню экономического развития. 1 мая 1945 года Одессе присвоено почетное звание города-героя - за героизм, проявленный его жителями в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул помощник президента России.