Появились кадры первого полета МС-21 с новыми российскими системами

Важный этап масштабной программы импортозамещения в авиационной отрасли страны. Сегодня в Иркутске совершил свой первый полет опытный образец среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21, полностью состоящий из российских компонентов.

Борт провел в воздухе 1 час 15 минут, достиг высоты 3 тысячи метров и развил скорость в 580 километров в час. Как сообщили в корпорации Ростех, полетное задание выполнено полностью, никаких замечаний нет.

Отметим, на тестовом экземпляре самолета наши авиастроители заменили порядка 80 иностранных систем и агрегатов. Сегодняшний полет открывает цикл заводских испытаний лайнера, за которыми последует сертификация и начало поставок на рынок.