Российские военные в зоне СВО развивают успех на ключевых тактических направлениях спецоперации. Наши бойцы усиливают давление на противника под Красноармейском. Важнейший с точки зрения логистики город на западе ДНР уже находится в так называемом "огневом мешке" и российские подразделения близки к его полному окружению. К активной фазе перешли бои за Часов Яр. Продолжается планомерная работа по созданию зоны безопасности на севере Сумской области.

Расчеты гаубиц Д-20 Тульского соединения ВДВ группировки "Север" бьют по позициям ВСУ в Сумской области - поддерживают действия наших штурмовых подразделений. Именно на этом направлении группировка сейчас ведет наиболее активные действия, отодвигая противника от Курского приграничья. По данным разведки, в лесном массиве националисты оборудовали район сосредоточения для попытки атаки, но были оперативно уничтожены.

Наступательные действия высокой интенсивности на стратегическом Красноармейском направлении. Подразделения группировки "Центр" планомерно окружают город, который уже взят в огневой мешок.

Расчет самоходного миномета "Нона - СВК" горного мотострелкового соединения из Тувы уничтожил американский бронетранспортер "Макс-Про". Использовали осколочно-фугасные снаряды. Но стрелять этот уникальный миномет может разными типами боеприпасов.

Здесь же, на Красноармейском направлении, ни днем ни ночью не дают националистам передышки операторы FPV-дронов. Особое мастерство демонстрируют в лесных массивах, используя оптоволоконные беспилотники, которые неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы ВСУ. Каждый прилет - точно в блиндаж или вражеский схрон. Оглушенный противник не в состоянии организовать сопротивление, чем пользуются наши штурмовики.

А этот дрон, запущенный операторами БПЛА группировки "Восток", несет не боевой заряд, а листовки. На Южно-Донецком направлении их регулярно сбрасывают на позиции ВСУ. Ключевой призыв: "Возвращайся домой сегодня - ты нужен своим родным живым". Также на листовках QR-код по которому можно найти инструкцию по безопасной сдаче в плен.

Российское командование таким образом обращается прежде всего к тем, кто оказался в окружении. Ранее подобные акции уже привели к массовой сдаче в плен в районе Великой Новоселки.