На Западе восхитились геополитическими талантами Путина

Предложение Владимира Путина о перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне остается одной из самых обсуждаемых тем на Западе. Жест доброй воли российского президента шокировал многих экспертов, а в СМИ вновь заговорили о геополитических талантах Путина. Данный факт особенно примечателен на фоне относительно скромных успехов американского лидера. В преддверии важной для хозяина Белого дома даты - первых 100 дней своего второго президентского срока - рейтинги Дональда Трампа оставляют желать лучшего.

Подробнее – в репортаже