Рекордный блэкаут обошелся Испании в миллиард евро

Миллиард евро потеряла Испания в результате рекордного по масштабам блэкаута. Таковы предварительные подсчеты экспертов. Накануне на Пиренейском полуострове внезапно отключилось электричество.

За считаные секунды гигаватты энергии просто пропали из систем. Раньше такого никогда не случалось. Кроме Испании, ЧП затронуло Португалию и Андорру. Города погрузились во мрак. Остановился железнодорожный транспорт и поезда метро. Людей эвакуировали из тоннелей.

Отключились светофоры. Аэропорты работали на резервном питании, но отмены и задержки рейсов все равно были. Вышли из строя кассы и банкоматы. В супермаркетах образовались очереди. Сейчас на большей части Испании и Португалии подачу электроэнергии возобновили. Самое интригующее - до сих пор не ясна причина сбоя. Из возможных версий называют аварию и кибератаку.