Аргентина рассекретила данные о сбежавших в страну нацистах

Аргентина сегодня опубликовала рассекреченные данные о нацистах, которые нашли убежище в стране после поражения во Второй мировой войне. Среди них - высокопоставленные фашисты, чья жестокость потрясла мир. Это врач-садист Йозеф Менгеле, проводивший жуткие эксперименты над узниками Освенцима, "архитектор Холокоста" Адольф Эйхман и другие. Досье рассказывает, как они бежали из Европы, почему выбрали Латинскую Америку и что делали дальше.

Не успела страна прийти в себя после траура, объявленного в Аргентине в связи с кончиной папы Римского Франциска, который родом из Буэнос-Айреса, как журналисты переключились на новость, далёкую от всего святого и христианского. Государственные архивы, выполняя поручение президента страны, обнародовали документы, касающиеся бежавших в республику нацистов. С этой просьбой к Хавьеру Милею в середине февраля обратился американский сенатор - республиканец Стивен Дейнс. Сказано - сделано. На правительственном сайте - свыше 1850 документов: личные дела, справки, телеграммы, газетные вырезки об арестах и о ходе расследований о нацистах, которые поселились в Аргентине.

"Было несколько способов нелегального въезда. Наплыв беженцев был очень большой. Им помогал Ватикан с одной стороны и аргентинское правительство - с другой. Еще были так называемые крысиные тропы. Учитывая количество беженцев, их разделили на три группы. За одну из них, австрийскую, отвечал австрийский епископ, антисемит Алоиз Худал. Он доставал документы фашистам, которые к нему обращались. В основном, по линии Красного креста", - рассказал Бруно Гарбари, историк Холокоста.

Большое досье на сбежавших в страну высокопоставленных нацистов содержит поддельные удостоверения, финансовые и платёжные документы, подтверждающие банковские операции. Полиция и служба разведки разместили личные дела коменданта концлагерей Эдварда Рошмана по прозвищу Рижский Мясник, сотрудника гестапо Вальтера Кучмана, скончавшегося в Буэнос-Айресе, и Йозефа Менгеле, врача, прозванный Ангелом Смерти за медицинские опыты, которые проводил на узниках Освенцима.

"Аргентину рассматривали как возможный пункт назначения из-за президента Перона, который симпатизировал Германии, а также нейтральному статусу страны во время войны. В 60-х годах общество консолидировалось вокруг этой идеи, и сложилось мнение, будто тысячи нацистов переехали в Аргентину. Мы не отрицаем, что такие преступники, как доктор Менгеле и другие, действительно прибыли, но их все-таки было относительно немного по сравнению с тем, что вообразил коллективный разум", - отметил Джонатан Карзенбаум, исполнительный директор Музея Холокоста Буэнос-Айреса.

Менгеле, известный своими преступлениями в Освенциме, въехал в Аргентину в 1949 под чужим именем Грегор Гельмут. Все эти документы восстановлены, оцифрованы, описаны и выложены для свободного ознакомления в открытом доступе. Потому что по формулировке президента Аргентины "нет причин держать их в секрете".