Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Влада Воронина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет - о 13-летнем Владе Воронине из Москвы. Ему поставили тяжелый диагноз - нейромышечный сколиоз четвертой степени. Мальчик уже не может делать самые простые вещи - ходить, стоять и долго сидеть. Испытывает постоянные боли из-за того, что сильно сдавлены и смещены внутренние органы. Ребенку показано срочное хирургическое лечение - установка металлоконструкции, которая снова позволит мальчику распрямиться и вернуться к обычной жизни. Других шансов на выздоровление у него нет. Но стоит операция почти два миллиона рублей. Родителей сумма приводит в отчаяние.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Влада. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Влад делает уроки левой рукой, хотя всегда писал правой. Когда начались серьезные проблемы со спиной, мышцы с правой стороны настолько ослабели, что стало сложно удерживать даже ручку. У мальчика диагностирован нейромышечный сколиоз последней четвертой степени. С болевым синдромом и подвывихами тазобедренных суставов.

Влад постоянно испытывает боль. Несмотря на это, продолжает ходить в школу. Из-за сильнейшей деформации мальчику сложно ходить, стоять без опоры и сидеть. Приходится даже лежать после каждого урока, чтобы разгрузить спину.

Из-за сильнейшего искривления позвоночника мальчик теряет навыки, которые с таким трудом нарабатывал все эти годы. Влад борется за жизнь с самого рождения - он и его брат-близнец родились намного раньше срока - на 29 неделе беременности. Поэтому раннее детство они провели в больницах и реабилитационных центрах.

"Мы долго боролись за то, чтобы начать ходить, потом долго боролись за то, чтобы начать говорить. Все это мы осилили, и в 4,5 года мы пошли, в 5 мы начали разговаривать. В 7, как положено, мы пошли в школу, походили в садик, все практически по возрасту", - рассказала Светлана Воронина, мама мальчика.

В первом классе Влад начал жаловаться на спину. Обследование показало небольшое искривление - ребёнка на полтора года заковали в жёсткий пластиковый корсет, но деформация продолжала прогрессировать. Ни лечебная физкультура, ни бассейн не помогали.

"За последние полтора года у нас вообще все плохо. То есть за первые 8 месяцев мы ушли на 30 с лишним градусов, а за последние полгода мы ушли до 87 градусов. У нас ушла грудная клетка и сама спина вся", - говорит Светлана Воронина.

Ситуация становится критической - из-за нейромышечной деформации позвоночника страдают внутренние органы.

"Все время думаешь об этом. Чем ты можешь ему помочь, как облегчить. И понимаешь, что ничем. Ничего не можешь сделать. Вот это самое тяжелое и больное", - говорит Владимир Воронин, папа мальчика.

Помочь мальчику может теперь только хирургическое лечение - установка специальной металлоконструкции, которая выпрямит спину, и тогда внутренние органы не пострадают. Сейчас близка точка невозврата - при искривлении более 100 процентов врачи помочь уже не смогут. Поэтому операция нужна срочно. Но стоит она очень дорого – более полутора миллионов рублей. У родителей такой суммы нет.

"Страх, что он никогда не выздоровеет...То чего мы всегда боялись. Когда он столько старался стать здоровым. Нам очень нужна ваша помощь. Помогите, пожалуйста, моему сыну выздороветь... Главное, успеть", - обратилась Светлана Воронина.

Влад продолжает ежедневные тренировки, хотя каждое движение вызывает боль. Мальчик верит, что трудности его только закалят. Ведь на будущее у него большие планы - стать политиком. А еще играть в футбол.

Ещё раз напомним - времени у Влада мало. С каждым днём деформация позвоночника прогрессирует, мальчику становится всё хуже. Провести операцию необходимо как можно быстрее, и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Владислава Воронина, программа 2281