Украинки с плакатами попытались спровоцировать Овечкина перед матчем НХЛ

Александра Овечкина пытались вывести из себя перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Канаде. Об инциденте рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, которому пожаловался российский форвард "Вашингтона".

По словам Фетисова, матч проходил, когда Овечкину немного оставалось до рекорда. В Канаде сильное украинское политическое лобби, напомнил олимпийский чемпион, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве. Овечкин пожаловался Фетисову, что перед игрой его провоцировали украинки с транспарантами, на которых было написано "убирайся домой". Фетисов ободрил российского хоккеиста, напомнив ему, что они исполняет роль посла доброй воли.

Александр "Ови" Овечкин 6 апреля забросил 895-ю шайбу, тем самым побив рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" уже 897 голов, передает ТАСС.