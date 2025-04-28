В США рассекретили план Вашингтона по прекращению боев на Украине

План Вашингтона по окончательному прекращению боевых действия на Украине раскрыт в США. Основные пункты публикует CNN, ссылаясь при этом на чиновников, знакомых с документом.

По данным телеканала, план включает признание Вашингтоном контроля Москвы над Крымом. Кроме того, России предоставляются территории, "оккупированные", по версии американского СМИ, с момента начала специальной военной операции в 2022 году.

Агентство Reuters ранее утверждало, что ознакомилось с предложениями США относительно завершения конфликта между Россией и Украиной. План был представлен европейским чиновникам спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на встрече в Париже 17 апреля. Утверждалось, что Соединенные Штаты готовы де-юре признать Крым и фактически закрепить за Москвой контроль над частью Запорожской и Херсонской областей, а также территориями ЛНР и ДНР.