Звезды не пришли на свадьбу дочки Волочковой

26 апреля единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, в особняке Мясникова. Организацией торжества занялась сама балерина. Она утверждала, что закатит "королевскую" свадьбу для наследницы.

Однако не обошлось без скандала. Буквально за два дня до торжества выяснилось, что Ариадна и ее избранник Никита изъявили желание не приглашать на мероприятие представителей СМИ. Жених и невеста хотели провести этот день в сугубо приватной обстановке. Однако это желание возмутило Анастасию Волочкову до глубины души.

В новом интервью рассерженная балерина крайне негативно высказалась в адрес дочери и потенциального зятя. В результате, свадьба оказалась на волоске: когда в день торжества Анастасия Волочкова в прекрасном наряде и с макияжем общалась с прессой, молодожены долго не приезжали, и даже появилась вероятность, что они и вовсе не появятся. К счастью, торжество все же состоялось.

Анастасия Волочкова сообщила, что не присутствовала ни на росписи, ни за венчании дочери. Представителей отечественного шоу-бизнеса на свадьбе не было. Балерина рассказала aif.ru:

"Они хотят сохранить конфиденциальность. Им не просто при такой-то звездной маме. Однако многих людей я увидела благодаря Арише. Это она позвала на свадьбу свою первую няню. И я очень рада. Не было Никаса Сафронова, Коли Баскова и Прохора Шаляпина. Не было звезд шоу-бизнеса. Также и моя свадьба обошлась без звезд, хотя у меня было 350 человек. И все равно, свадьба Ариши гремела на всю страну, потому что она дочь Анастасии Волочковой".