Путин призвал давать отпор попыткам оправдать преступления нацистов

Фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям. Надо твердо отстаивать правду о решающем вкладе отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, заявил президент России. Владимир Путин направил телеграмму организаторам и гостям выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы".

Российский лидер призвал россиян давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц. А также тем, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности.

Путин отметил, что экспонаты выставки открывают не только свидетельства ратной истории Отечества, но и мрачные страницы Второй мировой войны. Это преступления нацистов и их приспешников против мирного населения, жертвами которых стали миллионы ни в чем не повинных людей.