Николай Цискаридзе сообщил о трагедии: "Я про это никогда не рассказывал"

В этом году Николай Цискаридзе отмечает важную дату. Прошло 40 лет как он впервые вышел на сцену. Артист очень хорошо запомнил эту дату, потому что в тот день в Тбилиси случилась жуткая трагедия. "Я про это никогда не рассказывал", - признался Цискаридзе.

Оказалось, что он был знаком с двумя детьми, которых впоследствии убила мать. По словам артиста, она была жертвой домашнего насилия. Женщина расправилась с детьми, а потом отправилась в милицию, где все рассказала, передает "МК".

"Детей хоронили 40 лет назад — в день моего выступления. Событие было шоковое и собрало целую толпу любопытствующих, сочувствующих. Я шел на спектакль, пробираясь сквозь эти волны людей. Мне было 11 лет. Это было сильное потрясение. Сел в троллейбус и думал: их больше нет, а я сейчас должен выйти на сцену. Этот опыт оставил сильнейший след", - признался Цискаридзе.

Уже позднее, когда ему было 20 лет, артист остался без родных. Однако он не переставал танцевать. Мать, чувствуя свой скорый уход, твердила ему, чтобы он ничего не отменял. По словам Николая Цискаридзе, это научило его разделять жизнь на сцене и за кулисами.