Продвижение ВС России вызывает беспокойство в Киеве. Российские войска подошли к границе Днепропетровской области, сообщил украинский аналитический портал Deep State. Также, по его данным, Вооруженные силы России приблизились к Котляровке и Успеновке, а с юга - к трассе на Запорожье западнее Разлива.

Ранее сообщалось, что ВС России заблокировали формирования ВСУ у Золотаревки в ДНР и нарушили логистику украинской армии. По данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ теперь приходится снабжать свои части через единственный логистический узел в Серебрянке.

Также на Украине обеспокоились положением войск на кураховском направлении. Офицеры ВСУ пишут, что обстановка сложная, фактически начались бои за село. Российские войска пытаются усложнить логистику украинских формирований.