Близкий друг призвал оставить Михаила Ефремова в покое

Михаил Ефремов вышел из колонии 9 апреля. После освобождения знаменитый актер отметился в органах ФСИН по месту жительства и посетил больницу. Живет артист с детьми и женой в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что после выхода из колонии Михаил Ефремов немедленно бросится работать. Однако уже апрель на исходе, а о новых проектах с участием артиста пока не слышно.

Близкий друг Гарик Сукачев признался, что не встречался с актером, но подчеркнул, что созванивался с ним. Известный певец считает, что сейчас не следует лишний раз тревожить Михаила Ефремова, передает "КП".

"Думаю, Михаилу Олеговичу сейчас важно побыть одному со своими мыслями. Определиться, что он будет делать, как будет жить. Вся наша компания близких друзей старается Михаила Олеговича не нагружать. Сейчас у него тоже очень непростые времена. Он вернулся в нормальную, повседневную, "мирную" жизнь…Дайте человеку выспаться, побыть с собой, прогуляться, прийти в себя после такого испытания. Дайте ему отдохнуть. Все-таки мы уже не молодежь…".