Хаматову и Бурковского сняли вместе: актриса сверкнула колечком

Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский несколько лет назад покинули Россию. Актриса отправилась в Латвию. Актер уехал в США. Тем не менее, артисты где-то встретились и даже снялись вместе. Об этом стало известно после того, как Чулпан Хаматова опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видео, на котором запечатлена с Андреем Бурковским.

"Лето премьер. Все в разных странах, но никогда не забываем, что мы вместе", - написала актриса.

Андрей Бурковский на видео объявил, что в конце мая Чулпан Хаматова сыграет в спектакле в Риге. В свою очередь актриса сообщила о выступлении артиста в Нью-Йорке в мае-июне.

Интересно, что особо наблюдательные подписчики заметили кольцо на безымянном пальце правой руки Хаматовой, очень похожее на обручальное. Отметим, что в 2017 году Чулпан оформила развод со вторым мужем. С тех пор о ее личной жизни ничего неизвестно.

А вот Андрей Бурковский счастливо женат с 2008 года. Вместе с семьей он проживает в Штатах, где вполне успешно работает. Говорят, актер не только играет в местных театрах, но и преподает актерские курсы.