Песков заявил о невозможности продления перемирия без урегулирования нюансов

Расширить приостановку боевых действий на Украине без предварительного урегулирования технических параметров режима прекращения огня невозможно. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского продлить перемирие на 30 дней.

По его словам, здесь важны нюансы, о которых говорил президент Владимир Путин.

"Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно", — заявил Песков агентству ТАСС.

Представитель Кремля также назвал манипуляцией решение Киева не давать ответ на инициативу Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия.

"Президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", — сказал Песков.