Французский лидер Эммануэль Макрон обещает усилить давление на Москву. При этом призывы к миру в Париже игнорируют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: во Франции, к сожалению, не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления Владимира Путина. В Париже нет реагируют призывы к перемирию и переговорам.

28 апреля Макрон заявил, что в ближайшие несколько дней усилит давление на Россию. Французский президент утверждает, что решиться на такой шаг помогла встреча Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане. При этом наблюдатели отмечают нежелание европейцев достигнуть мира на Украине, передает ТАСС.