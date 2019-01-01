Собянин: Новая трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова позволит охватить 19 районов Москвы

В Москве будут созданы два диаметральных трамвайных маршрута. Один пройдет от метро "Университет" до МЦД "Новогиреево", другой - от метро "Чертановская" до Метрогородка. В центре города укладывают пути, которые соединят уже существующие линии. Как идут работы, сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

На проспекте Академика Сахарова сейчас активно идет строительство новой трамвайной линии. Здесь работают более 200 строителей и 40 единиц техники. Дорогу раскапывают, прокладывают новые пути, монтируют инженерные системы. Делается все, чтобы улучшить транспортную доступность и облегчить передвижение по городу. Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход строительства.

"Продолжаем развивать трамвайную сеть Москвы. Приступили к большому сложному проекту. На проспекте Сахарова прокладываются трамвайные пути, которые соединят большую трамвайную сеть юга города, центра и северо-востока и востока Москвы. Новые трамвайные маршруты охватят 19 районов Москвы. И сделают транспортную доступность жителей этих районов значительно лучше", - отметил Собянин.

По аналогии с Московскими центральными диаметрами, трамвайная линия соединит ключевые точки города и существенно разгрузит уже существующие транспортные узлы. Например, с запуском новой линии на станции метро "Комсомольская" пассажиропоток снизится на 50 тысяч человек ежедневно. Пересадки между различными видами транспорта станут удобнее и быстрее. А для того, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду, применили новейшие технологии.

"Здесь трамвайный путь будет выполнен без контактного провода. Трамвай будет следовать на аккумуляторном ходу. Технология позволяет минимизировать шум и вибрацию от проходящего состава. Будет реализована программа "Чистое небо" - все провода будут убраны под землю", - пояснил Алексей Власов, руководитель проекта генподрядной организации.

Дополнительно проработаны и инженерные решения, которые напрямую влияют на комфорт и долговечность будущей линии.

"Здесь используются под основание и непосредственно сам каркас - это фибробетон, в который вставляются непосредственно рельсы, и это позволяет обеспечить бесшовность самого рельса на всем его протяжении. И бесшумность, и плавность хода самого трамвая", - рассказал Алексей Беляев, руководитель департамента капитального ремонта города Москвы.

Новые пути создаются на обособленном полотне, отделенном от проезжей части, что обеспечит бесперебойное движение трамваев и повысит безопасность всех участников дорожного движения.

"Трамвайная линия расположена в центре дороги, потому что она выполнена в двухпутном исполнении, чтобы трамваи двигались параллельно друг другу и высадка пассажиров происходила на одной и той же остановке. Мы разместим дополнительно 3 новые платформы для высадки пассажиров", - сообщил Алексей Власов.

На проспекте Академика Сахарова обустроят 16 современных трамвайных остановок, расширят тротуары, обновят асфальт, установят новые светильники и высадят порядка 200 деревьев. Завершить строительство планируют до конца 2025 года.