Сегодня в Москве стартовал патриотический проект "Города-герои - города героев". На площади Дорогомиловская застава от обелиска "Москва – город-герой" начался автопробег по городам России и Белоруссии.

Он приурочен к юбилейным датам присвоения званий "Городов-героев", "Крепости-героя" и 80-летию Великой Победы. Участниками проекта стали Герои России и Герои Советского Союза.

На 11 автомобилях "Москвич" они проедут по трем маршрутам: северному, западному и южному, а это 17 российских и 3 белорусских региона, в том числе Брест и Минск. Сегодня машины проехали по Садовому кольцу, а финишируют они также в Москве 8 мая.