Малоэтажным жилым домам Москвы возвращают исторический облик

Здания 19-20 веков укрепляют, реставрируют, а также воссоздают элементы декора. Почему 100 лет назад фасады штукатурили обычными вениками? И как проходит реставрация?

Этот дом, построенный в середине прошлого века, ремонтируют впервые. Можно сказать – лечат. Двухэтажному старожилу Курьяново – уже за 70. Годы взяли своё: плесень, штукатурка осыпается, наличники и карнизы вот-вот обрушатся. По индивидуально разработанному проекту рабочие восстановят фасад, крышу, заменят коммуникации. Уже к осени зданию вернут былую красоту и первоначальный жемчужно-белый цвет стен.

"Заменят двери, окна в подъездах, отремонтируют цоколь и приведут в порядок парадные группы. Дом усложнен тем, что он штукатурный, отобьется штукатурный слой, произведут помывку от грязи и масляных пятен", - рассказал Евгений Филимонов, заместитель начальника управления строительного контроля по капитальному ремонту многоквартирных домов по Восточному и Юго-Восточному округу.

Двухэтажные уютные дома, узкие улочки, сохнущее во дворах белье – в Курьянове сохранилась атмосфера старой Москвы. Неслучайно здесь часто снимали фильмы и сериалы "Бумер", "Француз", "К-19" с Харрисоном Фордом. Теперь по узнаваемым местам водят экскурсии.

А в центре Москвы почти каждый старый жилой дом – герой туристического маршрута. Доходный дом Борщова в Филипповском переулке возвели в конце 19 века в стиле эклектики. Как раз тогда в Москве начался настоящий строительный бум.

"Доходные дома - это дома, которые строились, чтобы сдавать квартир внаем, это первые многоквартирные дома, потому что раньше люди в городе жили в усадьбах. Это связано с резким ростом городского населения", - пояснила Мария Василёнок, гид по Москве, культуролог.

Здесь жил композитор Ипполитов-Иванов, художник Роберт Фальк, религиозный философ отец Сергий (Булгаков). Здание неоднократно перестраивали, но никогда капитально не ремонтировали. И два года назад буквально спасли от разрушения.

"Здание начало по своей структуре рваться: вдоль фасада были сквозные трещины, куда можно было просунуть руку - мы привели это в порядок. А потом уже возвращали декор", - отметил Даниил Лосин, главный эксперт Фонда капитального ремонта.

Почти 70 процентов элементов декора пришлось воссоздавать. После архивных и натурных исследований дому вернули исторический облик. За более чем 100 лет здание неоднократно перекрашивали – то в серый, то в жёлтый. В процессе реставрации все поздние наслоения сняли и вернули дому первоначальный цвет стен. Оказалось, что исторически фасад был сложного фисташкового оттенка.

Исторический ярко-красный цвет стен вновь обрёл и трёхэтажный жилой дом в Колокольниковом переулке. Здание построили в 1917 году по индивидуальному проекту – и только сейчас впервые отремонтировали.

Восстановили кирпичную кладку и множество декоративных элементов, заново оштукатурили фасад. А на торцевой стене применили метод "шубы" – штукатурку разбрызгивали специальными валиками. Почти как 100 лет назад – только тогда это делали с помощью обычных веников.