Кустодиевская купчиха выступит в качестве AR-гида в Третьяковке

Добро пожаловать - это Страна Кустодия! Мир, полный ярчайших красок, добра, света и гармонии. Да, вымышленный, да, не настоящий. Живописный. Но от этого лишь более манящий.

"И вот собственно в этой стране мы с вами находимся, здесь будут представлены его главные герои - это купцы, купчихи, это вот этот люд простой, который когда-то жил в нашей стране. И, конечно же, для Кустодиева были очень важны праздники", - рассказала Ольга Атрощенко, куратор выставки.

Кустодиев отлично знал русскую провинцию. Родился в Астрахани, но вовсе не в купеческой семье. Отец - профессор философии. В памяти художника с детских лет остались яркие и пестрые астраханские базары, веселые ярмарки. Кустодиева считали лучшим учеником Репина. И великолепным портретистом. Вот целая галерея лиц друзей - художников, поэтов, писателей, актеров - тех, кто родом из Серебряного века.

Кустодиев, конечно, долго искал свой стиль. Что-то на грани - слияние символизма, реализма, импрессионизма, народного творчества и лубка. После окончания Академии художеств получил пенсион и право на поездку в Европу. Побывал в Испании, Италии, Германии. Видел, конечно, и работы Рубенса. И как есть - рубенсовские красавицы, так уже больше 100 лет существуют и кустодиевские. Купчихи на прогулке или за чаем. Величественные, царственные, жизнерадостные.

"Он изображал именно то, как он видел и понимал - как видели в России этот образ русской красавицы. Естественно, это была дородная женщина, которая обладала физическим здоровьем и вот такой красотой пышной", - отметила Ольга Атрощенко, куратор выставки.

Многие удивятся, но жена художника совсем не похожа на его знаменитых героинь. Стройная красавица. Кустодиев не раз писал ее портреты. На выставке вообще целый трогательный раздел - семья. Дочь, сын, сестра и брат. Все работы - в светлых тонах. Кустодиев вообще удивительный оптимист. Несмотря на то, что все последние годы провёл в инвалидном кресле. У него было тяжёлое заболевание - опухоль спинного мозга. Операции, сильные боли. Писал свои работы зачастую лёжа. Но вот парадокс - все самые красочные и жизнерадостные его картины созданы именно в этот период.

Выставка - возможность взглянуть на творчество Кустодиева по-новому. И без искусственного интеллекта не обошлось. Посетители даже смогут попасть в кустодиевский мир, сделать фото.

"Можно посетить ярмарку или отправиться на сенокос, ну а если сельский быт вам не интересен, то можем перейти и оказаться в театральной ложе, таким образом каждый из нас сможет погрузиться в волшебный мир, который так поражал современников Бориса Кустодиева", - говорит Дарья Парфененко, заместитель генерального директора по выставочной деятельности.

Искусственный интеллект проанализировал ряд картин Кустодиева, создал к ним аудиосопровождение - музыку, гул и шум толпы. Да и в качестве AR-гида впервые выступит кустодиевская купчиха, точнее? ее собирательный образ.