Москвичей предупредили о нашествии комаров в мае

Нашествие комаров! Из-за мягкой зимы назойливые насекомые могут появиться в московском регионе уже в середине мая.

Благодаря аномальному теплу комариные самки и отложенные яйца отлично перезимовали. Затем апрельское солнце вместе с высокой влажностью создало идеальные условия, чтобы легион насекомых рос стремительно. Теперь всё зависит от того, каким будет май. Если сухим, то и волноваться не о чем. А если нет?

"Если же май будет дождливым и тёплым, то тогда уже через пару недель мы можем столкнуться с массовым выходом большого - больше, чем обычно, количеством кровососущих комаров. Если май будет дождливым и холодным, то тогда массовый выход взрослых кровососущих комаров просто может сместиться ближе к концу мая, возможно, даже к началу июня", - рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.