В Москве ограничат движение в связи с подготовкой к параду Победы

Важная информация для водителей. Сегодня в центре, а также на юго-западе, юго-востоке столицы будут ограничено движение в связи с подготовкой к параду Победы.

Во вторник вечером закроют Земляной Вал и Марксистскую улицу, Волгоградский проспект и большую часть Садового кольца. С половины шестого нельзя будет проехать по Тверской, Моховой, Охотному Ряду и центральным набережным.

С 22:00 перекроют Тверской и Страстной бульвары, а также Большой Путинковский переулок. Кроме того, ограничения введут на улицах Новый Арбат, Серафимовича, Воздвиженка, на Большом и Малом Каменном мостах. Снимать ограничения планируют по мере завершения мероприятия.