Специальную военную операцию на Украине надо завершить победой, уничтожив киевский неонацистский режим. Именно режим, а не государство: судьба Украины - вопрос будущего, подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев выступил с лекцией "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Марафон посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Зампред Совбеза предсказал печальный конец главе киевского режима. Медведев напомнил, что Владимир Зеленский кичится убийствами. Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип хвастается подобными вещами, это означает, что он тоже закончит самым печальным образом, передает ТАСС.