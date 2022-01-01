Населенный пункт Дорошовка освобожден российской армией

В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны. Отметим, что накануне, 28 апреля, те же войска взяли под контроль Каменку.

Ранее российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и реактивная система залпового огня "Торнадо-М" поразили командный пункт бригады ВСУ в Сумской области. 47-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины воевала в Курской области. Удар по цели нанесли подразделения группировки "Север". В результате уничтожено 18 единиц техники, ликвидировано 75 человек личного состава, в том числе более 20 офицеров ВСУ.

Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. Также высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками были поражены производства ракетного топлива и порохов для ВСУ. Цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.