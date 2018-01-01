Евгений Петросян оставил дочь без квартиры

Сегодня, 29 апреля, стало известно, что столичный Хамовнический суд принял сторону 79-летнего Евгения Петросяна. Таким образом юморист выписал старшую дочь Викторину из квартиры на Ростовской набережной, оставив наследницу без жилья. Кстати, представители родственницы артиста на слушание не явились, отмечает Mash.

"Это жилье артист делил с бывшей женой Еленой Степаненко после развода. Викторина уже пять лет не проживает в квартире. Однако члены семьи не общаются: друг друга с днем рождения не поздравляют. На протяжении семи лет она не пыталась вселиться в квартиру", - рассказали в близком окружении юмориста Starhit.

Напомним, квартира была разделена по долям между собственниками, но потом по суду в 2023 году Евгений Петросян добился признания собственности всей квартиры за собой. Дело в том, что Викторина уже долгое время живет в США. По словам юмориста, дочь для него — "бывший член семьи", сообщает SHOT.

Отметим, что после того, как Евгений Петросян и Елена Степаненко затеяли развод в 2018 году, Викторина приняла сторону мачехи.