Подразделения группировки ВС России "Восток" продвигаются вглубь обороны противника. Поражена живая сила и техника нескольких бригад ВСУ и теробороны в ДНР. Украинские формирования потеряли до 160 боевиков, станцию РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве также отметили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и армейские склады.

Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-27. Средства ПВО уничтожили за сутки семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и 189 беспилотников ВСУ. Всего с начала проведения СВО уничтожено более 23 тысяч танков и других боевых бронированных машин, 662 самолета, 605 зенитных ракетных комплексов.