Москвичи направляют баллы "Миллиона призов" на поддержку бойцов СВО и ветеранов

Участники программы лояльности "Миллион призов" могут направить свои баллы на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также бойцов СВО и жителей приграничных территорий.

Эти средства идут различные нужды, в том числе на оплату операций, покупку медикаментов, реабилитационного оборудования и многое другое.

Участники программы "Миллион призов" уже перевели более 123 миллионов рублей рублей. в благотворительные организации.

В конце 2024 года сообщалось, что пользователи сайта "Миллион призов" пожертвовали более 100 млн рублей на поддержку бойцов СВО и на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий на новых территориях и приграничье.