Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня не тот день, когда хочется бежать в МФЦ или отвечать на письма с пометкой "срочно". Но вы все равно справитесь, чтобы с легким сердцем уйти на выходные.

Тельцы

Вам захочется купить что-то красивое, но, возможно, не совсем нужное. Ваша знаменитая практичность прекрасна, но иногда можно сделать исключение!

Близнецы

Луна и Юпитер в вашем знаке – знатные сибариты. День ленивый, и бороться с этим бесполезно, лучше уж расслабиться и строить планы на майские праздники.

Раки

Отличный день для размышлений, простых удовольствий и ностальгии. Если вдруг снова всплывет старая идея - запишите, она точно достойна реализации.

Львы

Общение сегодня будет легким, компания - приятной, а соблазн потратить весь день на болтовню - огромным. Что ж, если есть такая возможность, почему бы и нет?

Девы

Сегодня даже вам захочется просто посидеть без дела, поразмышлять, полистать бездумно ленту новостей. Последний день апреля – совершенно не рабочий!

Весы

Учеба не отменяется, но звезды хотят, чтобы вы впитали больше впечатлений, чем скучных знаний. Так что можете со спокойной совестью мечтать об отпуске.

Скорпионы

Этот день не для того, чтобы делать отчеты за месяц, а для того, чтобы перезагрузить внутреннее состояние. Отдыхайте! А цифры пересчитаются позже.

Стрельцы

День теплого общения, трогательных признаний, нежных шуток и фраз, которые хочется сохранить в памяти. Просто будьте рядом с теми, кого любите.

Козероги

Задачи есть, вы это знаете, но планеты соблазняют: что если немного отдохнуть и выпить кофе? Ничего не случится, если вы один день не побудете трудоголиком.

Водолеи

Вам хочется все и сразу: новую машину, новый телефон, новый источник дохода. В такие дни стоит записывать свои мечты, делать карты желаний.

Рыбы

Представители этого знака погрузятся в мечты о том, как будут красиво сидеть на лужайке с лимонадом и любимой собакой. Майские праздники помогут вам это реализовать!