Свежее фото Марии Порошиной появилось в Сети

Мария Порошина, несмотря на востребованность и популярность, считается одной из самых закрытых актрис отечественного кинематографа. Артистка крайне редко посещает светские мероприятия, не снимается на телевидении, почти не дает интервью (а если и делает это, то только в рамках работы).

Поэтому вдвойне ценнее оказалась свежая фотография Марии Порошиной, которую опубликовал ее коллега Максим Виноградов на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". НА снимке артисты запечатлены с бумажными стаканчиками с кофе.

"Мы с Машей десять лет дружим и играем спектакль! Сегодня зашли за кофе и стаканчики подходящие оказались! Пусть будет фотография тут, а стаканчики меняются", - написал артист.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах актерам. Некоторые интернет-пользователи высказали мнение, что Мария Порошина с годами не меняется. Поклонники убеждены, что актриса выглядит прекрасно благодаря тому, что тщательно следит за собой и держит себя в форме.