Венгрия решила выйти из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Как написал Сийярто в соцсети X, венгерские законодатели решили прекратить участие страны в МУС. Будапешт отказывается быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета.

Ранее Сийярто заявил, что внес в парламент законопроект о выходе Венгрии из Международного уголовного суда. Глава МИД предполагал, что голосование по нему может состояться в конце мая. Принятое депутатами решение вступит в силу через год, передает РИА Новости.