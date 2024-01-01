Хоккейный клуб ЦСКА уволил всех тренеров

Тренерский штаб хоккейного клуба ЦСКА отправлен в отставку в полном составе. Уволен и глава штаба Илья Воробьев, сообщается на сайте армейского клуба.

Подчеркивается, что причина увольнения – невыполнение основной командой ЦСКА задачи, поставленной перед ней на сезон 2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги. О новых назначениях будет сообщено позднее.

Столичный армейский клуб вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ. ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина уступил минскому "Динамо". Клуб из Беларуси завершил серию со счетом 4-2 в свою пользу.