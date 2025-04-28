Елена Малышева: "Если вы наблюдатель за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет"

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок людям. В новом выпуске программы "Жить здорово!" она отметила, что нельзя просто наблюдать за тем, как у тебя на глазах кто-то умирает.

"За время доезда скорой помощи в Москве сегодня десять минут. Каждую минуту, если это остановка сердца, и никто ничего не делает, погибает 10% людей. Поэтому за десять минут 100% шанс погибнуть", - рассуждает Малышева.

Известный теледоктор призвала россиян уметь оказывать первую помощь. По ее мнению, эта способность может кому-то спасти жизнь.

"Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдатель за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет", - отрезала ведущая шоу про здоровье.

Елена Малышева рассказала, что в случае с обмороком нужно начать непрямой массаж сердца. Таким образом кровь будет поступать в мозг, и человек даже при полной остановке сердца сможет дожить до приезда медиков, которые окажут необходимую помощь.

К слову, слова теледоктора не расходятся с делом. В недавнем интервью ведущая Юлия Барановская рассказала, как ей помогла Елена Малышева. "Она - мегачеловек с большим сердцем и всегда готова помочь, если нужен какой-то врач. Я знаю, что могу ей написать или позвонить в любое время суток, она всегда откликнется. Много раз Елена Васильевна помогала рекомендацией, успокаивала. Я могу дать ее телефон своим друзьям, когда у них проблемы со здоровьем. Она лично с каждым поговорит, успокоит, все объяснит. А недавно очень помогла моей маме, когда у нее возникли проблемы со спиной. Елена Васильевна всю ситуацию держала на контроле. В итоге маме сделали операцию, сейчас она проходит реабилитацию", - поведала Барановская.