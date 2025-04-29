Синоптик Вильфанд рассказал, когда лучше высаживать рассаду

Приступать к высаживанию рассады на загородных участках в московском регионе можно с 3-4 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом он отметил, что даже небольшие заморозки, которые могут быть в мае, не повредят растениям.

Также синоптик сообщил, что вторые майские праздники будут теплее. Температура начнет постепенно повышаться, начиная с 3 мая. В этот день в Москве прогнозируется около 15 градусов, на юге Подмосковья – до 17 градусов, а 4 мая температура повысится еще на два градуса, передает РИА Новости.

"Вторая половина этого праздничного периода будет вполне симпатичной. Хотя тоже не жарко, облачно, небольшой дождь прогнозируется, но все-таки с прояснениями, и повышается температура", - сообщил синоптик.

Ранее мыр Москвы Сергей Собянин предупредил, что городские службы столицы в майские праздники продолжат работать в обычном режиме. Жители Москвы смогут в любое время вызвать мастера, передать показания счетчиков, вызвать врача на дом и оплатить счета. Кроме того, продолжат работать электронные сервисы.

А вот городские парковки на майских праздниках в Москве будут бесплатными. Речь идет о датах 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая. Это касается зон с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Исключение составят только парковки со шлагбаумом.