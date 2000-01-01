Медведев объяснил, почему Россия громит врага: "Сила в правде"

Зампредседателя Совета безопасности России объяснил, почему Россия сейчас громит врага. За ней правда, в которой сила, заявил Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые".

Героя фильма Балабанова "Брат-2" Данилу Багрова процитировал один из участников форума. Он и спросил у Медведева, сохранила ли цитата свое значение. Зампред Совбеза отметил, что вопрос хороший и цитата прекрасная. По словам Медведева, сила, безусловно, в правде - поэтому Россия сейчас громит врага.

Зампред Совбеза подчеркнул, что сила никогда не может быть только в деньгах, хотя деньги – важный элемент жизни. Медведев рассказал, как посмотрел "Брат-2" впервые в 2000 году. Фильм произвел большое впечатление: в нем выражены лучшие человеческие побуждения - пусть даже в экстремальной обстановке, в борьбе с преступниками, приводит слова политика ТАСС.