Народ бьет тревогу из-за изменившегося до неузнаваемости Филиппа Киркорова

В последнее время в Сети наблюдательные поклонники судачат, что Филипп Киркоров сильно изменился. Помимо того, что теперь его тело в изобилии украшают татуировки, поп-король сильно сбросил вес. А на самых свежих фотографиях и видео исполнитель и вовсе демонстрирует тонкую шею и заостренные скулы. От прежней внешности артиста не осталось и следа. Филипп изменился до неузнаваемости, считают многие фанаты. Интернет-пользователи бьют тревогу.

"Он, что, болен?", "Совсем высох", "Перебор с похудением!", "Выглядит больным", "У него рак?", - недоумевают в Сети комментаторы.

Свежее видео журналиста Феликса Грозданова, на котором крупным планом запечатлен Филипп Киркоров, взбудоражило общественность. Однако некоторые пользователи считают, что популярный певец, который годами утверждал, что не любит спорт, зато обожает кока-колу и ни в чем из еды себе не отказывает, просто слишком увлекся уколами средства для диабетиков, от которого люди, не страдающие этим заболеванием, худеют на глазах.

Кстати, в мировом шоу-бизнесе многие прибегают к этому средству, чтобы как можно быстрее избавиться от лишних килограммов. При этом знаменитостей не останавливают предупреждения специалистов, утверждающих о серии побочных эффектов, которые настигают не страдающих диабетом людей.

Например, ведущая Дана Борисова жаловалась, что после нескольких уколов этим лекарственным препаратом и вовсе начала слепнуть, поэтому бросила эти манипуляции.