Владимир Путин прибыл в Волгоград

Президент России Владимир Путин днем вторника, 29 апреля, прибыл в Волгоград. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что в Волгограде российский лидер проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко — его самолет, по данным на 13:00 мск, приземлился в городе. Кадры встречи президента Беларуси показал Telegram-канал "Пул Первого".

Оба политика примут участие в форуме Союзного государства "Великое наследие — общее будущее". Также в Волгограде готовятся к мероприятиям в честь предстоящего 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Владимир Путин, поздравляя Александра Лукашенко с Днем единения, подчеркнул, что отношения между нашими странами основываются на многовековой традиции братской дружбы и культурной близости. В продолжение этих традиций институты и механизмы Союзного государства планомерно совершенствуются.