Нелегитимность киевского режима создает определенные проблемы в процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Это признал во вторник, 29 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, "вопросы юридического характера, связанные с легитимностью (предводителя киевского режима Владимира Зеленского), имеются". Однако, отметил Песков, в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования стоят превыше всего.

Политик подчеркнул, что "первично — начать этот переговорный процесс", а все остальное носит вторичный характер, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что необходимо "привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство" на Украине, а затем "уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными".

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, говоря о том, что дальше ждет Зеленского, заявил, что "возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы" утратившего легитимность президента Украины.