Кейт Миддлтон уже ведет себя, как королева: утерла нос Камилле Паркер-Боулз

Принцесса Уэльская давно покорила всех: британцы ее обожают, слуги во дворце стараются во всем угодить, даже король Карл III не скрывает, кто его любимица. Вот только жена монарха этому не очень рада, ведь все внимание достается Кейт, а не Камилле.

Кейт Миддлтон еще при жизни Елизаветы II стремилась стать королевой. Она во многом подражала бабушке мужа, готовя себя себя к высокой роли. Не зря британские СМИ неоднократно обсуждали идею передачи престола принцу Уильяму в обход его отца. Карл III серьезно подпортил репутацию, когда связал свою жизнь с Камиллой Паркер-Боулз. Тут жена принца явно утерла нос свекрови, ведь за спиной Кейт нет разрушенного брака и детей от другого мужчины.

Как рассказала подруга Миддлтон в беседе с журналом Tatler, Кэтрин с первого дня брака с Уильямом ведет себя как королева: не показывает негативные эмоции на публике, никогда не скандалит и не теряет самообладания. Характер Кейт является загадкой для всех. Даже самые близкие Миддлтон вряд ли догадываются о том, какова она на самом деле.

"Во многих отношениях трудно получить истинное представление о настоящей принцессе Уэльской — настолько решительно она, кажется, проецирует ауру мягкости как часть своей царственной персоны. Когда я затрагиваю эту тему, слышу те же слова от других людей. Королевские инсайдеры, общественные деятели признаются: "Я просто не знаю, кто она"", — поделилась приятельница Кэтрин.

Миддлтон даже во время борьбы с раком не позволяла себе показать эмоции перед народом. Кейт держалась уверено и не реагировала на нелепые сплетни. Принцесса стала полностью непроницаемой. "Я не увидел ничего, что в ней можно было бы любить или не любить", — признался один из сотрудников придворного персонала.

Жена принца Уильяма, как пишет Tatler, специально избрала эту стратегию — именно благодаря своей закрытости она так хорошо вписывается в королевскую семью.