Если президент США Дональд Трамп решит отказаться от участия в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, это может стать хорошей новостью для Кремля. Такое мнение высказывают в Соединенных Штатах.

Как пишет The National Interest, нельзя исключать сценария, при котором "известный своей меркантильностью во всем Трамп пришел к выводу, что для Америки нет плюсов" в участии в переговорах по Украине.

Издание допускает, что Соединенные Штаты больше не стремятся к миру на Украине, потому что не хотят там своего присутствия — а значит, Трампу больше не интересна развязка украинского кризиса и отношения киевского режима с Москвой.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп раздражен и Москвой, и Киевом — у американского лидера нарастает разочарование руководством обеих стран. Недовольство президента США вызвало предложенное Москвой трехдневное перемирие к 80-летию Победы, ведь Трамп хочет полного прекращения огня.

Однако в западных средствах массовой информации наперебой обсуждают геополитические таланты президента России Владимира Путина. В то же время Дональд Трамп по прошествии первых 100 дней второго срока в Овальном кабинете демонстрирует весьма скромные успехи, что отражает его рейтинг.