Самозанятым пообещали "закручивание гаек" с подтверждением статуса

Российские власти подумывают над ужесточением законодательных требований к самозанятым гражданам — не исключено, что им станет сложнее подтвердить соответствующий статус. Об этом рассказал во вторник, 29 апреля, руководитель Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

Как заявил эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва", "надо понять, во-первых, что у нас 14 миллионов (россиян со статусом самозанятых) где-то гуляют, не у станка стоят". Кроме того, "надо понять, наверное, у них есть какие-то деньги, — откуда эти деньги?".

Выяснять эти вопросы намерено Министерство финансов России, рассказал Зубец. Объектом "этой охоты, борьбы" могут стать люди, работающие в статусе самозанятых, которым может грозить "закручивание гаек в части обоснования самозанятости".

Если Минфин действительно вплотную займется этой темой, придется очень постараться, чтобы доказать свое реальное право на статус самозанятого, резюмировал экономист.

Ранее в Федеральной налоговой службе, говоря о быстром росте числа самозанятых, подчеркивали, что "главное — чтобы искусственно не вводить в этот режим людей, тогда мы будем видеть реальные цифры".

В Госдуме между тем вновь заговорили о важной роли домохозяек для экономики, предложив подумать на ежемесячными выплатами за ведение домашнего хозяйства. Глава профильного думского комитета Ярослав Нилов заявил, что будет предусмотрен особый механизм, чтобы массовыми получателями таких выплат не стали приехавшие в Россию целыми семьями мигранты с неработающими женами.