6-летнего сына отправят в реабилитационный центр из-за смерти Паши Техника

Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде. Больше недели рэпер провел в коме, но медики так и не смогли его спасти. Похоронили музыканта на Николо-Архангельском кладбище. На траурную церемонии пришло несколько тысяч поклонников Паши. Единственный сын знаменитости присутствовать на похоронах отказался.

Шестилетний мальчик сам решил не появляться у гроба отца. Об этом рассказала его мать Ева Карицкая. По ее словам женщины, Ваня без истерик принял новости о смерти папы, он просто ушел в себя.

"Больно смотреть на сына, который отказался ехать на похороны, потому что ему будет еще грустнее — так он мне сказал. Боже, за что?" — писала на своей странице в соцсети Ева за день до гражданской панихиды.

После похорон Карицкая увезла сына в Таиланд. Ева считает, что там мальчику лучше, ведь у него сильная аллергия на пыльцу, а в России как раз начался период цветения. Ева признается, что после возвращения в Москву, ей придется водить Ваню к психологу. Она уже выбрала реабилитационный центр для подростков, куда определит сына.

"Придется работать с ним, и они будут обсуждать папу, которого уже нет. Дабы ребенок не остался травмируемым и закрытым", — рассказала Карицкая.