Украина будет сокрушена очень скоро — Соединенные Штаты помогают ее спасти. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трампа.

Как отметил политик в интервью изданию The Atlantic, необходимо посмотреть правде в глаза, оценивая шансы Украины в военном противостоянии с Россией. По словам Трампа, киевский режим может потерять еще больше территорий, если конфликт продолжится.

При этом президент Соединенных Штатов выразил мнение, что конфликт на Украине в настоящее время не угрожает жизням американцев, но мог бы перерасти в Третью мировую войну.

Ранее в США заявили, что если президент США Дональд Трамп решит отказаться от участия в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, это может стать хорошей новостью для Кремля. Однако пока о выходе Трампа из переговоров лишь ходят слухи.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в ближайшие восемь-десять дней усилить давление на Россию, однако подчеркнул, что "часть уравнения зависит от Москвы".