Вильфанд пообещал Москве "бегущие волны" холода

Аномально холодная погода и порывистый ветер прогнозируются в Москве из-за "бегущих волн" холода. Об этом рассказал во вторник, 29 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как подчеркнул метеоролог, погода в ближайшие дни не будет супермайской, а связано это с тем, что на европейской территории России прогнозируются "быстро бегущие волны".

Вильфанд уточнил, что ближайшие три дня будут ветреными, с порывами ветра до 15 метров в секунду. 1 мая в столичном регионе прогнозируется 9-11 градусов выше нуля, что не дотягивает до среднего уровня на четыре градуса, сообщает АГН "Москва".

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал в своем Telegram-канале, что на Центральную Россию надвигаются целые полчища дождевых туч. При этом Средний, Южный Урал и Зауралье засыпают снегопады, но в ближайшее время зона осадков будет смещаться на северо-восток.

Метеоролог Михаил Леус отметил в своем Telegram-канале, что уже 29 апреля столица окажется под влиянием южной периферии циклона, выходящего своим центром на восток Ленинградской области. Из-за этого в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, пройдут дожди и усилится ветер.