День Победы — святой праздник для россиян и жителей всего постсоветского пространства, ведь разгром нацизма в годы Великой Отечественной войны — это наше общее достояние. Такое заявление сделал во вторник, 29 апреля, президент России Владимир Путин.

Российский лидер находится в Волгограде, где вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетил мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Лидеры двух государств возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы, а также цветы к могиле дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова.

Владимир Путин напомнил, что и в России, и в Беларуси, и в других странах всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны — в те годы наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее.

Необходимо сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма, а Евразия должна стать пространством мира и стабильности, подчеркнул российский лидер. Для этого он призвал создавать архитектуру равной и неделимой безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что "сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску". В ходе специальной военной операции российские бойцы противостоят националистам.

О том, зачем нужна денацификация современной Украины, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отреагировала на заявление украинского актера Богдана Бенюка о том, что если ребенок заговорит по-русски, нужно взять розги или ударить его "бутылкой из-под воды по голове".