Изменившийся сын Наташи Королевой покинул Россию: Архипа выдала жена

Архип Глушко женился на Мелиссе Волынкиной в августе прошлого года. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге. Больше молодых в тот день были рады родители жениха.

После свадьбы Архип и Мелисса неразлучны. Если раньше наследник Королевой путешествовал один, то теперь его сопровождает жена. На днях они покинули Россию и отправились в Республику Корея. Это одна из любимых стран Глушко, Архип уже бывал там несколько раз, а теперь привез любимую, чтобы показать ей местные достопримечательности.

Супруги уже пару дней гуляют по колоритным улицам, пробуют местную кухню и любуются архитектурой. Мелисса на своей странице в соцсети ведет отчет. Если бы не девушка, то о поездке Архипа никто и не узнал.

Когда невестка Королевой выставила фотографии из Южной Кореи, народ не сразу признал Глушко. Архип перед путешествием изменил прическу. Наследник исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" избавился от длинных волос и бороды, став совсем лысым.