Власти Берлина запретили георгиевские ленты на шествии "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" в Берлине состоится 9 мая, однако местные власти и правоохранительные органы запретили участникам акции надевать и демонстрировать георгиевскую ленту, а также любые флаги и знамена.

Как рассказали организаторы шествия, разрешены только портреты своих родных — героев Великой Отечественной войны и цветы. Нельзя появляться в военной форме любой эпохи и вида, недопустимы даже отдельные элементы — например, пилотка или тельняшка.

Под запретом также символы V, Z в любом виде, георгиевская лента, в том числе на портретах, одежда в цветах триколора, георгиевской ленты и так далее. Немецкие полицейские также вправе во время шествия установить любой новый запрет, если сочтут это нужным, сообщает РИА Новости.

Ранее власти немецкой федеральной земли Бранденбург пригрозили выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если российский дипломат на нее придет. Видеть там представителей дипмиссии России местные организаторы не желают.

Также сообщалось, что представителей России не позвали на церемонию, посвященную 80-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Организаторы мемориальных мероприятий даже не упомянули роль советского народа в победе над фашизмом и освобождении узников нацистских концлагерей.