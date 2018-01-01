Меган Маркл сделала заявление о разводе с принцем Гарри

Принц Гарри взял в жены американскую актрису Меган Маркл в мае 2018 года. Влюбленные обвенчались в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, эта церемония траслировалась на весь мир.

Практически сразу после свадьбы поползли слухи, что в отношениях Гарри и Меган проблемы, и они вот-вот разведутся. Однако уже прошло 7 лет, а герцог и герцогиня Сассекские все еще вместе.

На днях Меган дала интервью бизнес-леди и журналистке Джейми Керн Лима, прокомментировав слухи о разводе. Маркл заявила, что все еще влюблена в своего мужа, их семья крепка как никогда раньше. Лима прямо спросила у герцогини, уверена ли она, что ее брак с принцем — навсегда, Меган решительно ответила: "Конечно, да!"

По словам бывшей актрисы, сейчас страсти вокруг их ухода из королевской семьи немного улеглись, дети подросли и стали вполне самостоятельными, и наконец-таки герцогиня и ее муж смогли сосредоточиться на своих отношениях. Маркл уверяет, что они с Гарри переживают новый медовый месяц. Меган заявила, что не могла даже и мечтать о лучшем муже, чем принц. Гарри обожает жену и во всем ее поддерживает.