Новым папой римским может стать "азиатский Франциск"

Кардинал Луис Антонио Тагле с Филиппин, которого часто называют "азиатским Франциском", рассматривается как один из наиболее вероятных претендентов на Святой престол после кончины папы римского Франциска I.

Как пишет The New York Times, с усопшим Франциском кардинала Тагле роднит близость к малоимущим и либеральная позиция по отношению к матерям-одиночкам и разведенным.

Газета утверждает, что 67-летний Тагле является одним из наиболее ярких представителей круга папабилей из неевропейцев — его избрание папой римским могло бы продемонстрировать сдвиг Римско-католической церкви в сторону Азии и Африки, что расширило бы ее популярность.

Ранее в интернете появились слухи о предстоящем Апокалипсисе. В трудах ирландского святого Малахии (1094-1148) нашли запись о том, что после 112-го папы римского католическая церковь прекратит свое существование, а мир погрузится в хаос. Под указанным номером Святой престол занимал скончавшийся Франциск I.

Несмотря на это предсказание, конклав соберется для избрания нового понтифика, как того требует процедура и традиция. Усопшего же Франциска проводили в последний путь около полумиллиона человек. Гроб с телом папы поместят в базилику Санта-Мария-Маджоре.