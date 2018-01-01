Дочь раскрыла неприглядную правду о Петросяне: выписал из квартиры не просто так

Евгений Петросян через суд выписал старшую дочь из квартиры на Ростовской набережной, оставив наследницу без жилья. 79-летний юморист назвал Викторину "бывшим членом семьи".

По некоторым данным, Евгений Ваганович планирует продать эту однушку. За квартиру площадью 34 квадратных метра он рассчитывает получить не меньше 20 миллионов рублей. Поговаривают, что на эти деньги юморист купит своим детям от Татьяны Брухуновой жилье чуть дальше от центра.

Журналисты "Комсомольской правды" связались с 56-летней дочерью народного артиста РСФСР. Викторина подтвердила, что Петросян оставил ее без квартиры. Женщина раскрыла неприглядную правду о своем папе.

"Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить", — сказала она.

По слухам, отношения Евгения Вагановича с Викториной испортились в 2018 году, когда юморист подал на развод с Еленой Степаненко. Артистка почти 30 лет была женой Петросяна, она стала самым близким человеком потерявшей маму Викторине. Во время разбирательств юмористов, женщина встала на сторону мачехи, за что и поплатилась.